Luigi Pieroni poursuivra l'aventure avec Emilio Ferrera ! © Marquet Liège Matthias Sintzen

L'ancien Diable Rouge accompagnera son ex-collègue de Seraing dans une nouvelle aventure. Arrivé l'été dernier chez les Métallos, Luigi Pieroni a endossé plusieurs rôles: T2, T1 puis T3. Le contrat de l'ancien attaquant n'a cependant pas été prolongé et il était à la recherche d'un nouveau challenge.



C'est à Tubize qu'il poursuivra l'aventure, où il travaillera avec un certain... Emilio Ferrera, qui avait remplacé Christophe Grégoire en cours de saison à Seraing. "Cela prouve ma bonne entente avec lui et le fait qu'il ait apprécié mon travail", explique Luigi Pieroni. Son rôle? Coordinateur dans une académie que va ouvrir Emilio Ferrera. "Elle se trouvera au centre d'entraînement de l'équipe nationale. C'est nouveau dans la région et nous espérons arriver à 150 jeunes. Celle d'Alost tourne plutôt bien."



Les noms "Ferrera" et "Pieroni" devrait permettre d'attirer quelques jeunes talents. "C'est certain que cela peut avoir un impact positif. Je veux transmettre à ces jeunes l'expérience que j'ai vécue en France et avec l'équipe nationale. Il faut leur transmettre la passion pour le football et l'amour pour le travail, en leur expliquant bien que rien n'est acquis."



Luigi Pieroni attend avec impatience le début officiel de l'aventure. "Cela demande déjà pas mal de travail mais l'idée de diriger une académie me trottait déjà dans la tête. Je me disais que c'était quelque chose qui pourrait me plaire."



Voilà une belle opportunité que l'ancien attaquant saisira à deux mains.