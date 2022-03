Défini comme pro-foot amateur et à l’opposé du Mondial au Qatar, "Le Mondial Vrai" différera des traditionnels sixtes qui fourmillent en été. Ce sera le 22 septembre à Esneux.

"On voulait faire notre propre Coupe du Monde, partir dans un délire propre à cette compétition, confie Nicolas Taiana, l’un des organisateurs. On divisera le terrain en quatre, ce sera des matchs en 5 contre 5 entre 16 équipes devant comprendre au moins huit joueurs et maximum dix. (...)