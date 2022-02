Malgré les conditions météo, la Bouquetin a fait le plein Liège Renaud Croix © D.R.

C’est sous la pluie mais avec le sourire que les triplettes se sont lancées dans cette nouvelle édition de la Bouquetin. Le concept plaît : des équipes de trois, hommes, femmes ou mixtes qui suivent le même parcours réputé exigeant… et c’est un euphémisme. Jacques Bailly renouait avec cette course qu’il garde à l’agenda running depuis des années. "Tout le monde est content de revenir sur le terrain, nous confiait le chef d’orchestre de ce trail. Nous sommes très heureux de voir que les coureurs ont voulu en être. Je m’attendais sincèrement à avoir une petite centaine d’équipes mais là, nous en avons 130 au départ. C’est un plaisir pour moi de lancer ces coureurs dans la région de Hamoir, si riche, si variée. La Bouquetin, c’est un parcours technique, rarement plat, avec des talus nombreux, des passages avec corde, de la boue… Et avec tout ce qui est tombé ces dernières heures, je peux vous dire qu’ils vont en baver…"