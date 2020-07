Elle a 18 ans et se prénomme Elia. Depuis quelques semaines, elle est devenue une véritable star des réseaux sociaux et des médias. Menant une petite vie d’étudiante et de basketteuse, jamais elle n’imaginait devenir populaire à ce point. Tout cela à cause du Covid-19.

"J’ai été parmi les premières infectées. De plus, à ce moment-là, on disait que ça ne touchait que les personnes âgées. Et surtout, la maladie a provoqué une amputation. C’est la combinaison de tout cela qui a fait que l’on parle de moi. Mais si je peux partager mon expérience et aider, c’est toujours avec plaisir que je le fais" , explique Elia Fontaine, qui donnera le coup d’envoi de la saison des Panthers (D1) le 19 septembre.

Le 15 avril, après de longues semaines de coma, la jeune Hutoise se réveillait sans orteils au pied droit. "Mes parents avaient pris cette décision inévitable. C’était une question de vie ou de mort. J’ai pleuré énormément, je me disais surtout que je ne pourrais plus jamais rejouer au basket. C’est d’ailleurs la première chose à laquelle j’ai pensé car ça occupe une grande partie de ma vie."

Le virus avait détruit tout le rêve d’Elia : celui d’aller toujours plus haut dans son sport favori. "J’ai commencé le basket à l’âge de 4 ans. Mon frère en faisait et il voulait que je l’accompagne. Finalement, j’y ai pris goût et une véritable passion pour ce sport s’est révélée en moi. À 15 ans, j’ai intégré l’équipe première de Huy qui évolue en R2 et j’ai déjà secondé un entraîneur des jeunes. Je dois avouer que j’ai bien aimé, même si je préfère jouer." (...)