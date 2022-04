Premier Grand Chelem et… première médaille ! À 21 ans, Malik Umayev est entré dans la cour des grands samedi, à Antalya, où le Visétois a décroché le bronze en -81 kg, la catégorie de Matthias Casse et Sami Chouchi. Très ému à sa sortie du tatami, Malik a frappé dans la main de Cédric Taymans, avant de le serrer dans ses bras et de quitter la salle bras dessus bras dessous. Une image résumant parfaitement la communion entre le judoka et son coach, à la mesure du parcours du jeune homme, de retour à son meilleur niveau, celui qui lui avait permis de décrocher l’or le 29 février 2020, à Varsovie, en European Open. (...)