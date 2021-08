Après de longs mois d’arrêt, les Bulldogs de Liège sont censés retrouver la glace le 11 septembre, à domicile face aux Red Dogs Amnéville. Mais leur domicile ne sera pas le même que celui habituel. Le match aura lieu à Geleen, tout comme celui du 26 septembre face à Heylen Vastgoed HYC. C’est d’ailleurs là qu’a lieu la préparation. "Nous essayons de trouver des heures par-ci, par-là pour les seniors mais ce n’est pas toujours évident. Ils s’entraînent à Geleen. Nous tenions absolument à avoir des amicaux à proposer à nos fans", explique le président du club sang et marine, Olivier De Vriendt.

La raison de ce déménagement temporaire est une fuite sur le circuit de distribution du fluide réfrigérant. Après la vidange de ce fluide, il a été décidé de le remplacer par un autre de type inodore, d’origine végétale, respectueux de l’environnement et compatible avec les installations actuelles. Seul problème, la remise en glace n’est prévue qu’aux alentours du 20 septembre. Étant donné que l’opération dure trois semaines, il ne faut pas s’attendre à revoir les Bulldogs à Médiacité avant le week-end du 9 octobre, date de reprise de la compétition.

Un timing serré qui n’inquiète cependant pas les dirigeants outre mesure. "Un planning existe, l’intervention est ponctuelle, lance l’homme à la tête du club. Nous sommes plutôt rassurés que la Ville ait communiqué une date. Peut-être même que cela ira plus vite."

Pas que les adultes

Au niveau des jeunes, la solution a été plus difficile à trouver. "L’impact est significatif car il n’y a pas de patinoire inoccupée et les tranches horaires disponibles sont souvent tardives. Nous avons fait appel à des clubs comme Louvain, Hasselt ou encore Charleroi, qui est un peu plus loin. Ce n’est pas facile à mettre en place mais le plan commence à tenir la route. Nous pouvons être contents que les clubs se sont décarcassés pour nous accueillir."