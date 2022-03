Moins de 24 h. C’est le temps qu’il aura fallu à Stockay pour dénicher le successeur de Philippe Caserini, parti avec tout son staff. Sans surprise, le Sprimontois Marc Grosjean, ex-professionnel au long cours passé notamment par Mons, Eupen, l’Union St-Gilloise et Seraing, succédera à l’Anthisnois. Sans surprise car on sait à quel point Jean-Pierre Dalla Costa et lui sont proches depuis 20 ans.

Ces dernières semaines, d’ailleurs, on l’a régulièrement vu aux matchs de Stockay aux côtés de son ami de président. " Sans arrière-pensée, du tout, assure le Sprimontois de 63 ans. Juste pour parler avec Jean-Pierre."

Confessions du premier coach de Stockay à avoir sa propre page Wikipédia et qui, au soir de sa carrière, va découvrir le foot amateur. En profondeur puisqu’il s’est engagé pour cette saison et une option pour les deux suivantes.

Marc Grosjean, on a un peu le sentiment que votre venue à Stockay, elle devait se faire tôt au tard, non ?

"Vu mon amitié avec Jean-Pierre Dalla Costa, je comprends ce que vous dites (rires). (...)