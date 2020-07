Seraing se déplacera d’entrée chez un ‘déçu’ pour la première journée de D1B.



Enfin de retour au sein de l’antichambre de l’élite, le RFC Seraing débutera sa saison par une visite au Beerschot ou à OHL, soit le vaincu de la finale du 2 août donnant accès à la D1B ! Les premières journées ayant en effet été présentées ce mercredi.



"De manière générale, chaque match et chaque adversaire doit être joué et je ne suis pas obsédé par la sortie du calendrier", note Marc Grosjean, T2 des Métallos. "Néanmoins, je vois trois aspects à retirer de ce premier duel. D’abord, on se déplacera chez une formation n’ayant pas réussi dans son entreprise de rejoindre l’élite. On aura donc une équipe déçue face à nous mais quelle réaction aura-t-elle ? De toute manière, nous n’aurons rien à perdre pour notre entrée en matière. Ensuite, les circonstances font que nous aurons l’avantage de défier cette équipe avec une assistance parsemée alors que, d’habitude, 8 ou 9.000 supporters garnissent les tribunes. Cela leur enlève clairement un sérieux atout. Enfin, comme tout premier match de compétition, il y a des incertitudes et des surprises."



Ce vendredi 21 août (coup d’envoi à 19h), les Rouge&Noir ouvriront le bal de la division. 'Nous serons la mariée', sourit l’ancien défenseur sérésien. "Cela nous laissera aussi le temps de visionner les autres équipes le week-end…"



Quant à la suite, deux matches à domicile sont programmés. "Deinze avait surclassé la série de D1 amateurs et s’est renforcé. Mais on sera au Pairay et, à domicile, on se devra de faire le plein. On verra comment nos jeunes joueurs aborderont cette première à la maison. Ce que j’espère, comme on jouera encore le vendredi, c’est de pouvoir compter sur le public sérésien et sur nos amis liégeois…"

Ensuite, ce sera la visite du descendant de D1A.

"Waasland dit vouloir remonter, mais il est un peu hâtif d’émettre un jugement sur cette équipe, il faut voir comment elle va se renforcer. En tout cas, on sera tout de suite dans le bain", conclut Marc Grosjean, qui a déjà connu cette série lors de son séjour à la tête de l’Union.