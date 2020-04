Il était très connu dans le monde du football liégeois.





La rédaction de La Dernière Heure les Sports + présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de "Marco".



Marc Lemmens n'est plus. Il est décédé ce vendredi à l'âge de 56 ans après avoir lutté contre le Covid-19 durant de nombreux jours. Employé de l'hôpital du Bois de l'Abbaye, c'est surtout dans le milieu du ballon rond qu'il était populaire.Formé au Standard de Liège où il a fait ses classes de jeune, il a aussi notamment fréquenté l'Union Hutoise et le RCS Verviers. Il a d'ailleurs transmis cette passion pour le football à son fils Brice (en photo avec son papa) et le suivait toujours de très près lors des rencontres et autres festivités liées à leur sport.Rapidement, les messages et marques d'attention se sont multipliés sur les réseaux sociaux et un brillant hommage lui a été rendu ce dimanche au départ de l'hôpital du Bois de l'Abbaye, où il a été applaudi par des dizaines de personnes.