Ne comptez pas sur Marc Segatto pour être abattu juste avant ce derby de feu. "Non, je suis un guerrier et il m’en faut plus que six défaites de rang, assure-t-il. Je peux vous dire que je ne démissionnerai jamais. Enfin, sauf si je sens que le groupe n’est plus derrière moi. Mais quand, le lundi, tu reçois des appels de tes joueurs pour te remonter le moral, tu te dis qu’ils sont encore là. Je reste confiant et je suis sûr que ça va aller." (...)