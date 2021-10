Il y avait trois Wilmots samedi soir au stade de la Cité de l’Oie : Reno et Marten sur le terrain, le paternel en tribune. "La pièce aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre", estimait l’ancien sélectionneur national, de retour au pays pour quelques jours. "J’ai vu une rencontre intéressante entre deux oppositions qui se tenaient. Visé aligne un groupe très jeune qui a donné toute son énergie sur le terrain, sans être récompensé. On a eu droit à un 0-0 qui pouvait tout aussi bien se terminer sur un 3-3 ou un 4-4. Crémer a sorti trois arrêts déterminants, dont deux de grande classe, et Visé a manqué un peu de réussite en tapant deux fois les montants."