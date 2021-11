Si le coach Manu Papalino était bien présent en bordure de terrain dimanche face à Jodoigne, on a pu voir son adjoint Axel Marchand le plus souvent debout pour donner les consignes aux joueurs. Et le T2 hutois n’en était pas à son coup d’essai : "La première fois, c’était à Raeren et on gagne 1-2. La semaine dernière, on fait 0-0 à Onhaye et ici, malheureusement, on est battu. Je ne vais pas dire que c’est ma première défaite car on forme un tout avec Manu et l’équipe. Mais cette défaite fait mal et est très frustrante car c’était un match à six points. On peut dire peut-être que c’est un petit hold-up au vu de la première période car ils n’ont rien eu. En seconde mi-temps, leur but, c’est leur premier coup de coin du match et ils ont de la réussite sur le second but." (...)