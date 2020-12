Au sifflet mercredi soir à Waremme dans le duel de bas de classement en Euromillions Volley League, Marie-Catherine Boulanger a arbitré un nouveau match en Belgique quelques jours après être revenue de Novara en Italie où elle a fait partie de l’équipe d’arbitres lors d’un tournoi qualificatif de Champions League féminine.

Arbitre internationale depuis 10 ans, c’est six ans auparavant que l’ancienne joueuse a réorienté totalement sa carrière. "Au départ, c’était pour aider les clubs", se souvient-elle. "C’était une sorte de job d’étudiant en plus du volley. Mais à un moment, ce n’était plus possible de faire les deux. Lors de ma grossesse, j’ai donc décidé d’arrêter le volley pour l’arbitrage."