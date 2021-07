Reno, le frère aîné, était lui aussi présent pour la reprise, en test



Vingt éléments composent actuellement le noyau visétois, dont trois gardiens. En y ajoutant ceux en test annoncés par le club, vingt-deux joueurs foulaient donc le synthétique du terrain A pour cette reprise. Un groupe dans lequel on reconnaissait aisément Marten Wilmots et, plus surprenant, son frère aîné Reno. "Il s’entraîne avec nous depuis un moment, explique José Riga. Il n’a, pour l’instant, pas de destination fixe. Nous ne nous sommes pas encore positionnés."

Au contraire du jeune frérot (contrat de deux ans + option), un des deux transferts réalisés jusqu’à présent par l’URSLV.