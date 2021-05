Après une saison 2020 à l’agenda complètement chamboulé, Martin Maes, vice-champion du monde de descente en 2018 et, surtout, l’un des meilleurs enduristes sur le circuit, a démarré 2021 sur le même tempo déprimant : pas de stage de préparation en Nouvelle-Zélande, pas de manches mondiales en enduro au Chili et en Colombie et une reprise prévue normalement fin juin en Italie, pour la manche EWS de Val Di Fassa Trentino. Soit quelque 8 mois après la prise de son dernier dossard.

Pour rappel, la saison dernière, 4 des 7 manches EWS (Enduro World series) avaient été annulées à cause de la pandémie. Parallèlement, Martin Maes avait juste pu disputer 4 manches de Coupe du monde de descente, cela après avoir dû renoncer aux Mondiaux UCI de la spécialité suite au décès de son grand-papa.

"Cela fait un petit temps", concède le Nandrinois de 24 ans. "L’important est de rester motivé et fit. Je pense y arriver sans problème. Pour la condition, j’ai continué à travailler avec mon préparateur Cédric Brenneraedts. J’ai fait pas mal de fond ces derniers mois. Beaucoup de vélo de route et surtout pas mal de course à pied. Plus les années passent, plus je prends du plaisir à courir, surtout dans les bois. En fait, j’essaie surtout de me faire plaisir en multipliant les activités. C’est ainsi que je joue parfois au squash… Finalement, cette période est peut-être une bonne chose. Je me change les idées après de longues années intenses sur le circuit (NDLR : à 15 ans, Martin Maes signa un contrat pro comme pilote d’usine pour GT, l’équipementier auquel il est toujours attaché aujourd’hui)."

C’est d’ailleurs auprès de cette marque de vélos qu’il a passé du temps ces derniers mois pour mettre au point, surtout en Italie, la dernière évolution de son vélo, un travail que l’on peut rapprocher de ce que les pilotes auto et moto font régulièrement. "Cela fait partie du job", termine notre compatriote. "C’est très intéressant et, au final, ce n’est que du bonus pour moi."