Martin Maes avait à cœur de soutenir la grande opération caritative Wings for life.

Depuis 2014, une grande opération caritative (Wings for life) se déroule chaque année début mai à travers le monde. Son principe ? Une course à pied pour laquelle chaque participant verse une somme de 20 euros qui va entièrement à la recherche dans le domaine de la paraplégie et des problèmes de la moelle épinière. Une voiture (réelle ou virtuelle) prend le départ 30 minutes après le peloton à du 15 à l’heure et sa vitesse qui augmente peu à peu. Tout participant rattrapé doit stopper et le vainqueur est celui qui résiste le plus longtemps possible. Plus important, son but : récolter de l’argent pour la recherche et sensibiliser sur la thématique.