Trois buts en l’espace d’un petit mois. Tous inscrits dans le même moule : une frappe du pied droit à distance, au-delà des seize mètres ! Martin Remacle en sourit. Habitué à ratisser large dans la ligne médiane, celui qui fut formé au Standard s’étonne de l’étiquette de meilleur buteur d’une équipe, certes en difficulté, qu’il trimballe désormais. “Ce n’est pas mon rôle, mais j’ai toujours aimé marquer. Je joue un cran plus haut dans le jeu. Je profite des espaces et d’une plus grande liberté.”

À l’exception des deux premières rencontres, le Hervien a disputé le début du championnat de Liga 2 dans la peau d’un titulaire. Il marque des points sur le plan personnel. C’est bien là une chose essentielle depuis qu’il s’est engagé cet été avec Pandurii pour une durée de deux ans plus option, après des expériences contrastées en Italie, à Chypre et à l’URSL Visé. “Mon but n’est pas de (...)