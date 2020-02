Il l’avait déjà annoncé l’an passé. Mais il peut encore le répéter cette saison : cette année doit être celle de Marvin Tasset. Le coureur liégeois a reçu une dernière chance de la part de son équipe, la formation continentale Wallonie Bruxelles Development Team. Structure dans laquelle il entame sa cinquième saison.

"Comme chaque année, j’ai énormément de motivation et d’envie par rapport à la nouvelle saison" , expliquait-il récemment, lors du premier stage de son équipe, en Espagne. "Mais c’est encore plus le cas cette année, car l’équipe me laisse une nouvelle chance