Depuis quelque temps déjà, le coureur hervien de 23 ans pensait à laisser son deux roues dans le garage. Sa décision a finalement été prise il y a peu. Ce vendredi matin, il a annoncé sur les réseaux sociaux que sa carrière s'arrêtait. En août dernier, il avait décidé de quitter Wallonie-Bruxelles Development Team pour rejoindre le nouveau club wallon Carbonbike Cycling Academy en 2021.

"Cela fait maintenant des semaines, des mois que j’y songe et aujourd’hui je décide de mettre fin à ma petite carrière de cycliste. Je n’ai jamais eu de regrets, j’ai toujours fait les choses comme je devais les faire et avec le plaisir de pratiquer ma passion depuis maintenant mes 12 ans. Je tiens à remercier tout d’abord mes proches, amis, équipiers. Mes nombreux supporters qui m’ont toujours soutenu dans les beaux comme dans les mauvais moments. Sans oublier ma famille, mes parents qui ont toujours été là depuis que j’ai commencé à mes 12 ans et que, sans eux, je n’aurai pas su accomplir tout ce chemin. Merci à eux pour leur soutien durant ces derniers mois très difficiles et aussi à ma copine pour son précieux soutien. J’ai eu la chance de pouvoir me frotter aux professionnels sur quelques courses et de découvrir de magnifiques expériences. Merci à toutes les formations (équipes) de m’avoir permis d’évoluer. Le cyclisme a été une passion, un loisir, et le sera toujours. Une nouvelle vie s’offre à moi, un grand merci à tous. À bientôt", a-t-il indiqué.