Massa (Liège) à l'essai avec Visé Liège Y.H. Le défenseur central était de la partie avec les Oies au Kehrweg, face à l'AS Eupen. © D.R.

Vingt-quatre heures après avoir courbé l'échine face aux U21 du Standard, les Visétois étaient à pied d'oeuvre ce mercredi soir face à un pensionnaire de l'élite. Eupen s'est imposé 2 buts à 1, la réduction du score visétoise venant du pied d'Anisse Brrou en fin de rencontre. "Face à un adversaire de ce niveau, il y a du positif à retenir, notait le T2 Bernard Smeets. Notre défense a tenu la route individuellement."

Privé de Bonemme (repos), le secteur défensif pouvait notamment compter sur les anciens du RFCL, Giargiana et Massa. Le second débarquait à l'essai sur la pelouse d'un terrain annexe du Kehrweg, qui rappelait sans doute quelques souvenirs à Giargiana, ancien Panda. Massa n'était pas le seul petit nouveau puisque le médian Warsama Hassan (ex-Seraing) et un autre défenseur central, Reda Akbib (19 ans, La Gantoise) complétaient la liste. Par ailleurs, Visé reconduisait notamment les tests de Leers (flanc gauche) et Amasihohu (offensif).

Tout ce beau monde se retrouvera déjà ce samedi (19h) pour la réception de Rochefort sur le synthétique visétois.