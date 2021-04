Du haut de ses 23 ans, il disputera une troisième saison dans la Cité de l'Oie depuis son départ de Geel. Formé à Genk, il a également connu un bref passage au MVV Maastricht.



Cette dixième prolongation tenait à coeur son entraîneur José Riga: "On connait son potentiel. C'est un des jeunes qui en a le plus. Il a un comportement et une hygiène de vie irréprochables. Il a gardé ce côté professionnel de Genk et correspond vraiment au profil visétois. Maintenant, nous attendons que tout cela se transforme en chiffres. Je reste persuadé qu'il peut beaucoup progresser avec le bel état d'esprit qu'il affiche."



Il pourrait encore y avoir du mouvement cette semaine à Visé...

Après Alexandro Cavagnera il y a peu, et Benjamin Thomé, Anthony Manfredi, Nicolas Gerits, Martin Schillings, Loïc Reciputi, Anisse Brrou, Tom Panepinto et Jonathan Legear la semaine dernière, l'URSL Visé a prolongé un dixième joueur. Il s'agit de Matisse Thuys, le milieu de terrain à vocation défensive. Il prolonge pour une saison plus une en option.