Le Clasico féminin a, une fois de plus, échappé au Standard Fémina. "Nous avons un collectif, nous avons déjà répondu présent. Mais là, l’équipe n’était pas prête pour ce genre de match." Stéphane Guidi, dont les pensées étaient d’abord tournées vers l’infortunée Vanity Lewerissa, sévèrement blessée (fracture de la clavicule) en première période, n’a pas tort : son équipe manquait sans doute de repères pour aborder une rencontre de ce calibre.

Les Anderlechtoises ont finalement tiré profit de deux phases arrêtées (un penalty et un coup-franc) pour s’imposer, laissant en apparence le sentiment d’être à la portée des Rouchettes, privées entre autres de Davina Vanmechelen et Maurane Marinucci. Mais il y avait bien, dans la maîtrise technique et la gestion des échanges, une supériorité bruxelloise sur le terrain ! "Nous aurions pu faire mieux, je pense, en zone de finition", relève Stéphane Guidi. "Pas mal de joueuses reviennent de plusieurs semaines d’absence. On doit travailler pour se remettre à niveau physiquement."