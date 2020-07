Depuis le 29 novembre 2019, Maxime Carabin, à l’époque joueur de handball à Visé, a perdu la mobilité de ses membres inférieurs suite à une agression sur le terrain. "Les médecins ne comprennent pas encore très bien comment c’est possible. On ne sait toujours pas s’il pourra remarcher un jour", explique son papa, Frédéric.

Paralysé jusqu’au torse, Maxime (19 ans) a traversé des moments difficiles en pleine force de l’âge. À présent, il semble aller mieux et a retrouvé une certaine motivation. "Il a essayé l’athlétisme en fauteuil roulant à Naimette. Et il se débrouille plutôt bien", note Frédéric. "Il y est allé une fois et a remarqué qu’il aimait vraiment bien ce