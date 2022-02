Le mercato estival est déjà activé dans pas mal de clubs. C’est notamment le cas à Richelle, qui verra le jeune Maxime Colpin quitter le navire. Au club depuis deux ans et demi, il a décidé de partir à la découverte d’autres horizons. "Ici, je ne suis pas titulaire et le coach me fait rarement confiance. Je préfère partir un niveau plus bas et accumuler du temps de jeu", dit celui qui n’a pas engrangé beaucoup de minutes cette saison.