Officiel: Maxime Electeur quitte le RFC Liège pour le RWDM ! © Marquet Liège Matthias Sintzen

Il rejoint son ancien coéquipier Yadi Bangoura.

Comme nous vous l'annoncions il y a quelque temps, Maxime Electeur rejoint la D1B et s'est engagé au RWDM, où il retrouvera son ancien coéquipier Yadi Bangoura. Le milieu de terrain de 23 ans va tenter l'expérience dans le monde du football professionnel.



Au RFC Liège depuis 2017, il n'avait pas souvent eu l'occasion de s'exprimer suite à plusieurs pépins physiques mais s'était montré convaincant lors de ses apparitions sous la vareuse rouge et bleu.



Formé au Standard de Liège et à OHL, il est ensuite passé par Wavre avant de rejoindre le Matricule 4. Il s'est engagé pour une saison, plus une en option.