Melvin Renquin: "En France, j'entendais parler du RFC Liège" © ULP Liège Matthias Sintzen

Le sixième renfort du matricule 4 va découvrir la D1 amateurs.

Ce mardi, le RFCL a annoncé l'arrivée de Melvin Renquin, en provenance de la Raal où il a fait très bonne impression, inscrivant dix buts et délivrant cinq assists (en 21 matchs). Le Français de 22 ans espère parvenir à s'imposer dans un club et une série qu'il va découvrir. Passé de Dunkerque aux Francs Borains en 2017, le milieu offensif commence à bien connaitre notre Royaume et son football.



"En France, on entend souvent parler de la ville de Liège. Les gens savent qu'il y a le Standard mais j'entendais aussi parler du RFC Liège, comme étant le quatrième plus vieux club du pays. Je ne connais (...)