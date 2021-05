Il y a un an, quelques heures à peine après avoir fait ses adieux à la RAAL La Louvière, Melvin Renquin signait au RFC Liège. Cette aventure un échelon plus haut ne lui faisait pas peur et il avait comme objectif de s’imposer dans le onze de Drazen Brncic. À l’aise des deux pieds et véritable numéro 10, il peut évoluer sur l’aile gauche ou droite. Un profil intéressant pour le club.

Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu sur les hauteurs de Liège pour le cousin de l’ancien Diable rouge, Michel Renquin. En fin de contrat, nous avons appris ce jeudi que le joueur ne serait pas prolongé.

Plusieurs raisons

La situation sanitaire a bien entendu joué un rôle. "La saison a vraiment été compliquée à cause du Covid. Avec si peu de matchs, c’était vraiment difficile de (...)