À l’aller, le duel RFC Liège-Francs Borains était marqué par les retrouvailles entre Drazen Brncic et Dante Brogno. Depuis lors, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et les deux coachs ne sont plus en place, remplacés respectivement par Gaëtan Englebert et Arnauld Mercier. L’effectif, lui, n’a (presque) pas changé. (...)