Pierre-Laurent Fassin, directeur général du RFC Liège, est le quatrième invité de notre série "Mes solutions pour le foot amateur".

A l'arrêt depuis la mi-mars, le football amateur voit tout doucement la lumière au bout du tunnel. Un plan de déconfinement concret est en cours avec la perspective d'une reprise des entraînements dans des conditions presque normales dans le courant du mois de juillet. Avant le retour des championnats prévus le week-end des 5 et 6 septembre.

Les défis qui attendent le foot amateur n'en restent pas moins nombreux. Outre la crise sanitaire, le foot dans nos régions doit se réinventer pour continuer à vivre sur le plan financier et à séduire sur le plan populaire.

© DR



L'axe économique: "Il faudra être créatif"

L'axe sportif: "Arrêtons de qualifier cette division d'amateur"



Ensuite, arrêtons de qualifier cette division d'amateur. Les exigences de la D1 amateurs sont très grandes au niveau des contrats, notamment. Sans compter tout le personnel qui entoure le noyau et qu'il faut déclarer. D'un autre côté, nous devrions être plus couverts au niveau télévisuel. Cela permettrait de voir des joueurs gravir des échelons plus rapidement car il y a tout de même un niveau intéressant avec de bons joueurs."



L'axe sanitaire: "Des masques pour tous" "L'hygiène est primordiale durant cette période, principalement celle des mains. Nous mettons à disposition du gel hydroalcoolique dans toutes les toilettes et nous afficherons des messages de sensibilisation.



Nous suivons avec attention les recommandations du Conseil National de Sécurité. C'est pourquoi nous avons décidé d'offrir un masque à tous nos abonnés mais aussi à nos jeunes et à tout le personnel du club. Nous espérons pouvoir jouer devant tout notre public mais si ce n'est pas possible, nos abonnés auront la priorité, tout en respectant les règles de distanciation sociale."





En compagnie de dirigeants de clubs, nous passons en revue tout au long de ce mois de juin les défis qui attendent nos clubs et les idées de ceux-ci pour les relever au mieux dans une série intitulée "Mes solutions pour le foot amateur". Pierre-Laurent Fassin, directeur général du RFC Liège qui compte à nouveau jouer un rôle en vue en D1 amateurs, est notre quatrième invité.