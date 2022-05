Il y a des buts qui tombent du ciel, d’autres se posent comme la cerise sur le gâteau d’une prestation individuelle remarquée. Celui inscrit par Michaël Lallemand est le point d’orgue du travail fourni pour l’attaquant sang et marine. Un geste technique magnifique pour reprendre le ballon en un temps et lui donner la bonne orientation. "C’est une phase de jeu que nous répétons depuis le début de la saison à l’entraînement, déjà avec Drazen Brncic, confie le Welkenraedtois. On a souvent dit qu’il nous fallait de la profondeur dans notre jeu. J’ai juste eu un contact visuel avec Yannick (Reuten). Ensuite il m’a parfaitement déposé le ballon dans ma course. Ce geste c’est parfois tout ou rien. Cette fois-ci, c’était la bonne." (...)