Il sourit, il communique, il applaudit… Et ce samedi, il a même marqué après sa montée au jeu pour offrir les trois points à ses couleurs. Plus aucun doute, Michaël Lallemand est en forme et a retrouvé la confiance. Depuis le début de saison, on sent un homme serein, qui dévoile enfin son vrai visage aux Sang et Marine. "C’est ma troisième saison ici, je me sens très bien. Cela se voit sur le terrain et se ressent avec les coéquipiers. Mon jeu est aussi de plus en plus fluide, dit l’attaquant, heureux. Depuis que je suis ici, c’est sans aucun doute mon meilleur début de saison."