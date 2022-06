Promu en D1B, Dender doit se renforcer pour la saison prochaine. C’est du côté de Rocourt qu’il a décidé de faire ses courses. Non pas au Cora mais bien au RFC Liège. Le club flamand a déjà recruté deux éléments en fin de contrat chez les Sang et Marine : Nathan Rodes et Michaël Lallemand. Le milieu de terrain et l’attaquant ont été auteurs d’une brillante saison et ont tapé dans l’œil de plusieurs clubs.

Une nouvelle étape importante de leur carrière. "Il y a des moments que l’on ne peut pas rater. À 29 ans, je voulais retrouver le monde pro. Je savais que j’en avais la capacité et cette bonne saison l’a prouvé, dit celui qui a planté 14 buts. À moi maintenant d’être présent dès le départ et de m’imposer là-bas, en réalisant la même saison que celle qui vient de s’écouler." (...)