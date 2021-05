Midou Mouhli quitte Seraing pour le RFC Liège, où Gendebien signe aussi Liège Matthias Sintzen Encore deux fameux coups des Sang et Marine! © RFCL

Il n'a que 22 ans et pourtant déjà 42 matchs dans les jambes en D1B et six buts à son actif! Son nom? Mohamed "Midou" Mouhli. Attaquant, il a commencé à jouer au football à Horion avant de passer trois saisons au... RFC Liège. Il est ensuite parti à Visé et à Seraing, où il a signé son premier contrat professionnel à 17 ans.



Il a un sens du but inné et est doté d'une belle frappe. "Souvent actif comme ailier droit, c’est en tant que meneur de jeu qu’il évoluera", indique le club dans son communiqué. Il a signé pour deux ans. " J’ai un super souvenir de mon passage ici chez les jeunes. Je me souviens aussi que ce n’était jamais facile de venir jouer ici avec ce public extraordinaire", dit le joueur.



Florian Gendebien connait quant à lui très bien la Nationale 1 puisqu'il arrive de Heist, où il est depuis deux saisons. Formé à Huy, où il a évolué jusqu’en promotion (nom de la quatrième division à l'époque), il est ensuite parti à Visé, où il a marqué 20 buts en D2 ACFF. "Ma famille est supportrice du club depuis toujours. C’est un club mythique, un matricule qui impose le respect. J’étais souvent dans les tribunes quand le club évoluait à Ans. Cela me fait vraiment quelque chose de porter ce maillot", déclare pour sa part Gendebien.