À25 ans, du haut de ses 12 victoires en 12 combats, Miko Khatchatryan attend patiemment de récolter au niveau international les dividendes de son investissement dans le monde de la boxe depuis le plus jeune âge.

"La première grande étape est pour ce samedi à Bruxelles : j’affronte le Ghanéen Michael Pappoe (26 v., 7 d.) pour le titre IBO International actuellement vacant", annonce-t-il. "Un adversaire de 36 ans au profil intéressant : il a de l’expérience à revendre et il s’est imposé 22 fois avant la limite. Son style est un peu compliqué à lire, ce qui le rend imprévisible. Mais ma façon de boxer, plus artistique disons, devrait me permettre de prendre le dessus sur ce genre d’adversaire. Je dois toutefois être prêt à tenir dix rounds, ce qui ne me laisse pas le droit à l’erreur. À la différence de mon dernier combat, j’entends bien prendre des risques."