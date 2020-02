LiègeExclusif Minerois sort du silence : "On ne peut rien nous reprocher" Matthias Sintzen

Le club ne parlait plus à la presse depuis l’affaire de septembre dernier. En début de saison une affaire secouait Minerois, le sympathique club de Thimister-Clermont. Toute la Belgique était au courant de ce qu’il s’était passé dans la buvette de cette équipe de première provinciale liégeoise. Même les médias étrangers évoquaient cette histoire.



Suite à ces événements, le club décidait de ne plus s’adresser à la presse. L’accès à la réception lors des matchs et aux informations purement footballistiques était interdit. "Il fallait faire redescendre la température. Ce que nous avons fait était nécessaire pour repartir sur des bases sereines", explique l’entraîneur, Jean-Paul Nyssen.



Pendant ce temps, des mesures sportives étaient prises. Et en cette fin de semaine, les joueurs et le coach ont reçu l’autorisation de communiquer à nouveau. "Les trois joueurs concernés ont été écartés, tout le monde l’a compris. On ne peut rien nous reprocher