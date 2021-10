Visé s’est imposé samedi soir à Hasselt (22-28). Pour la première fois depuis le début de la BeNeLeague, il aligne ainsi deux succès d’affilée. Il revient aussi à un point de la quatrième place.

“Avant ces deux matches, nous nous étions fixés pour objectif de prendre les quatre points et de ne pas encaisser 50 buts, dit Korneel Douven. Le contrat est donc rempli, mais sans plus car, comme la semaine dernière, nous avons fait match nul en deuxième mi-temps. Nous sommes plus forts que Hasselt mais nous ne l’avons pas vraiment montré.”

Visé s’est détaché aisément mais, par deux fois, la lumière s’est complètement éteinte chez certains joueurs, ce qui a empêché les Visétois d’augmenter l’écart. (...)