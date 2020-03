Un an après sa sœur Sabrine, Monia a décidé de retirer définitivement son maillot.

"Si on m’avait dit que ça se terminerait de cette manière, je ne l’aurais pas cru... Moi qui déteste les adieux, c’est peut-être le destin qui m’a épargné ce moment difficile." C’est sur ces mots et les larmes aux yeux que Monia Masrouki quitte le monde du handball. "Je commence seulement à réaliser. Je suis triste de ne pas avoir pu fêter ça dignement, d’avoir porté une dernière fois la vareuse sans le savoir."



La saison prochaine, le Femina Visé ne pourra donc plus compter sur Monia Masrouki dans son équipe. "Le handball a toujours rythmé ma vie. Je ne compte plus le nombre de sacrifices faits, le nombre d’invitations refusées pour ne pas rater un entraînement ou un match, le nombre de vacances déclinées parce que je ne voulais pas partir pendant la saison. Il est temps maintenant de passer le relais et d’entamer un nouveau chapitre de ma vie", déclare la joueuse avec beaucoup d'émotion.



Pour elle, son club de handball, où elle a passé plus de 20 ans, était une deuxième famille. "Je remercie toutes les personnes rencontrées durant mon parcours. Le handball n’est pas qu’un sport, il m’a permis de découvrir et d’acquérir de très belles valeurs telles que l’amitié, le respect, la loyauté, la fidélité, et j’en passe. C’est là que j’ai rencontré mes meilleures amies. Je n’ai eu qu’un seul grand amour durant cette longue carrière : Visé, que ce soit au HC ou au Femina. Je souhaite à tout joueur ou joueuse de trouver un club qu’il aimera autant que j’aime le mien. Le moment était venu de passer le relais. Toutes les filles de mon âge était partie."

Voilà donc encore un pilier du club qui s’en va et qu’il sera difficile de remplacer. Mais nul doute que les jeunes feront le travail nécessaire.