Les Disonais pensaient avoir réalisé le plus dur en trouvant la faille peu après l’heure de jeu. Sur un joli travail de Guillaume Legros, Rachid Farssi plante le 1-0 au plus grand soulagement des Stadistes.

Mais Herstal n’abdique pas et ce sont les deux joueurs montés au jeu quelques minutes plus tôt qui font la différence. D’abord Denis Brouwer, qui égalise à la 78e suite à un gros moment de flottement local. Puis Moussa Diallo, qui fusille le gardien disonais et offre la victoire aux siens à quelques minutes du terme.