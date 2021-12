Âgée de seulement 15 ans, Camille Henveaux marche dans les pas de ses compagnons d’entraînement et notamment de son frère aîné. Et si l’on connaît bien André, le patriarche qui entraîne ce petit groupe, mais aussi Lucas, la jeune Crisnéenne est en train de se faire un joli prénom dans le monde de la natation.

Franchissant les étapes quatre à quatre, elle avait déjà pris part, l’été passé, aux championnats d’Europe juniors à Rome. Une compétition qu’elle retrouvera en juillet prochain puisqu’elle s’est brillamment illustrée en Espagne ce week-end avec l’équipe nationale. "Nous avions deux courses obligatoires, en fonction de nos spécialités soit le 800 mètres et le 200 mètres papillon. Et j’ai également choisi de participer au 400 et 1 500 mètres nage libre", explique celle qui avait été éliminée en séries du 800 mètres à Rome.