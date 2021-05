Un nouveau joueur de flanc débarque au RFCL pour les deux prochaines saisons. Le club continue à mixer expérience et jeunesse en accueillant Nathan Gosselain. Du haut de ses 18 ans, ce joueur formé à OHL et à Genk a commencé le football à Limelette. Il est ensuite passé par Jodoigne (D3 ACFF) et évoluait récemment à Verlaine (D2 ACFF)., indique le club liégeois dans son communiqué., déclare de son côté le joueur, qui sera entouré de quelques éléments d'expérience.Il y a deux mois à peine, on parlait de lui au Club Bruges, où il a décroché un test qui s'est très bien passé, même si les parties concernées ne sont pas arrivées à un accord.D'autres joueurs sont encore attendus du côté de Rocourt dans les prochaines semaines alors que certains éléments du noyau peuvent partir à la recherche d'un club pour la saison prochaine s'ils veulent obtenir du temps de jeu.