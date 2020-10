© E.T.

Depuis ses premiers pas à Limelette, Nathan Gosselain a bien grandi. Aujourd’hui âgé de 17 ans, il s’est lancé le défi de la D2 ACFF à Verlaine.

Avant d’arriver aux Six Bonniers, le flanc a connu un parcours déjà chargé d’histoires. Dès ses débuts, il a attiré le regard de cercles huppés.

“Avec Limelette, on a participé à des tournois en Italie, en Allemagne, en Angleterre ou aux Pays-Bas. J’avais 8-9 ans quand l’AC Milan a contacté mon papa. Mais on a jugé qu’il était bien trop tôt pour partir et qu’il était préférable de progresser en Belgique.”