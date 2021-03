Nathan Gosselain (Verlaine) va décrocher un test au Club Bruges! Liège Matthias Sintzen Le jeune joueur de 18 ans va avoir une chance d'effectuer le grand saut. © Moisse

Il y a peu de temps encore, Nathan Gosselain faisait parler de lui en s'illustrant avec l'équipe première de Jodoigne à 16 ans à peine. Lorsqu'il était jeune, il avait notamment suscité l'intérêt de l'AC Milan! La saison dernière, il quittait les rangs du club du Brabant wallon pour rejoindre Verlaine, un échelon plus haut.



Malgré une saison plus que particulière, le joueur ne cesse de progresser et d'attirer l'attention d'autres clubs. C'est ainsi qu'il va passer prochainement un test au Club Bruges, où il pourrait évoluer avec les U23. "Nous sommes en contacts étroits avec le Club. Le profil de Nathan les intéresse pour intégrer leur équipe d'U23. Le test aurait déjà dû avoir lieu cette semaine mais il a été reporté en raison du Covid qui a lourdement frappé le club", explique le manager de Nathan, David Herion.



S'il ne décroche pas un transfert à un échelon supérieur, le jeune milieu de terrain restera sans doute chez les Taureaux. "Verlaine reste une priorité à ce niveau. Il ne partira donc pas pour un autre club de D2 ACFF. Mais Nathan privilégiera toujours l'aspect sportif car il vise le plus haut niveau."