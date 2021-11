Une prestation 4,5 étoiles pour Nathan Rodes dimanche face à Rupel Boom. On aurait pu lui en attribuer 5 des étoiles mais comme le souligne si bien le milieu de terrain : "rien n’est jamais parfait". On dirait qu’il a bien appris la leçon de son coach qui insiste souvent "qu’il y a toujours de la place pour une amélioration."

Toujours est-il que l’ancien joueur de Charleroi (comme son coach actuel, d’ailleurs) était le meilleur Liégeois sur le synthétique de Rocourt. "Selon la tactique mise en place, j’ai un rôle parfois plus offensif ou plus défensif. Je suis un box-to-box. Les courses défensives et offensives ne me dérangent pas. Ce dimanche, cela a plutôt bien fonctionné." (...)