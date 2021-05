L'ancien joueur de Charleroi, Nathan Rodes, prolonge au RFC Liège Liège Matthias Sintzen Le milieu de terrain restera une saison de plus chez les Sang et Marine. © RFCL

L'ancien joueur du Sporting de Charleroi, Nathan Rodes, était arrivé au RFC Liège il y a un an. Grand milieu défensif d'1m91, il avait été formé au White Star avant de poursuivre sa carrière à Woluwe-Zaventem, à Grimbergen et au Sporting Charleroi, avec qui il a pris part aux play-offs 2 lors de la saison 2018-2019. Avant de signer à Liège, il évoluait à l’Union Titus Pétange en D1 luxembourgeoise.



Agé de 23 ans, il prolonge l'aventure chez les Rouge et Bleu pour une saison supplémentaire. "Nathan a rapidement trouvé sa place dans l’effectif Sang & Marine, exprimant ses qualités, jeu de tête, volume de jeu, sérénité. Il a été titulaire lors de chaque rencontre officielle et a d’ailleurs inscrit un but en Coupe. Le club est heureux de poursuivre avec Nathan et est convaincu qu’il l’aidera à atteindre son objectif, la D1B", peut-on lire dans un communiqué.