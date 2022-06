Nathan Rodes quitte le RFC Liège et signe à Dender Liège Matthias Sintzen Le milieu défensif liégeois évoluera en D1B. © DR

Les Sang et Marine ont acté un nouveau départ, celui de Nathan Rodes. Après Köse parti à Knokke, c’est au tour du joueur de 24 ans de s’en aller.



Lors du championnat écoulé, il est monté en puissance et a livré une superbe saison (34 matchs, 5 buts). Ce qui lui permet de décrocher ce transfert pour trois saisons en D1B.



Pourtant, ce jeudi, il a encore joué sous le maillot des Sang et Marine en amical contre OHL.



Aucun doute, Liège, qui attend toujours sa première recrue, va devoir se renforcer à ce poste également.