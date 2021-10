La partie commençait on ne peut mieux pour les locaux. Après six minutes, Rocourt explosait lorsque Michaël Lallemand lançait Damien Mouchamps en profondeur, qui se chargeait de tromper le gardien adverse. Et il remettait le couvert dix minutes plus tard, en piégeant parfaitement la défense adverse à la rue.

Quel spectacle de l'ancien Eupenois, qui, parfaitement servi par Lallemand, plantait un hat trick. Et de la tête, s'il vous plait! Tout suspense, s'il en restait encore, était définitivement tué.

Le début de la seconde période n'était pas de grande qualité. Les supporters étaient d'ailleurs fort silencieux. L'exclusion de Savaete à l'heure de jeu compliquait encore un peu plus la tâche des visiteurs et le public retrouvait de la voix. Mais le jeu sur le terrain n'était toujours pas de haute facture et le match se soldait sur le score de 3-0, malgré une superbe tentative de Lallemand à la 86e et une tête de Rodes sur la transversale.

On notera la sortie sur blessure de Bruggeman, moins de 10 minutes après sa montée au jeu.

Fiche technique