Samedi, le RFCL disputait son premier amical à Sprimont (D3 ACFF), un bon test malgré les deux niveaux d'écart entre les deux formations. L'occasion pour le staff, la direction et les supporters de découvrir la majorité des recrues liégeoises de ce mercato sous la vareuse rouge et bleu.De plus, les Sang et Marine testaient plusieurs éléments: Gaëtan Gerstmans, Ernest Sanwo (attaquant), Baadu (arrière gauche), Clovis (défenseur central) et Elakalatis (médian gauche). Les deux premiers cités étaient déjà en test depuis 15 jours à l'entraînement.A l'issue de la rencontre, le club décidait finalement de garder Gaëtan Gerstmans , bien connu de la région. Les autres tests ne se sont pas révélés suffisamment convaincants et ne sont donc pas conservés.Trois ou quatre renforts sont attendus dans les prochaines semaines et la reprise de la deuxième phase de préparation aura lieu lundi.