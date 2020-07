Pour être paré pour la saison prochaine, le RFC Liège veut encore transférer trois ou quatre éléments dans différents secteurs. Le club a déjà transféré quelques éléments dans le compartiment offensif mais en recherche encore un.Plusieurs joueurs avaient été testés durant la première phase de la préparation mais seul Gaëtan Gerstmans avait réellement convaincu. Ce lundi, l'équipe A était de retour sur les terrains après une longue semaine de repos. L'occasion de tester un nouveau joueur: Hakim Abdallah.Attaquant de 22 ans, il a déjà porté les couleurs de Nantes (équipe B) et de Stoke City, qui l'a prêté dans deux clubs: Avranges (France) et CD El Ejido (Espagne).Il devrait être présent ce mardi soir pour la rencontre face à Faimes, au même titre qu'un autre joueur et que Benoit Bruggeman , qui a finalement prolongé ce matin.