Nationale 1: un second transfert quitte le FC Liège Liège Matthias Sintzen Après avoir perdu un attaquant, c'est au tour d'un milieu de terrain transféré durant ce mercato de s'en aller. © DR

Il y a quelques jours, le club sang et marine annonçait que Joseph Akono ne serait finalement pas présent dans ses rangs lors du prochain exercice. Lui qui avait ouvert le mercato du club en avril dernier.



Fin mai, Elisha Temou arrivait à Rocourt pour renforcer le milieu de terrain. Malheureusement, l'aventure est elle aussi déjà terminée. Pas pour les mêmes raisons que l'ancien Carrier. C'est ici pour des raisons professionnelles que le joueur ne restera pas. Sa charge ne travail ne lui permet plus de suivre le programme hebdomadaire à 100%. "Il a demandé a rompre la convention qui liait les deux parties pour la prochaine saison. Nous avons accepté sa demande. Nous le remercions pour sa franchise et son engagement durant les quelques semaines qu'il a passées avec le groupe et lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa vie professionnelle et footballistique", communique le club.



Le milieu de 23 ans pourra bien entendu continuer à combiner vie professionnelle et football, mais à un niveau moins exigeant. "Il est évident que je veux continuer ma passion", explique Temou. "Liège est vraiment un très chouette club mais je ne voulais pas m'engager sans être à fond dedans. Ca ne me correspond pas."