Si le RFC Liège a décidé de retirer sa demande de licence 1B , ce n'est pas le cas de l'URSL Visé, l'autre club liégeois de Nationale 1, à l'heure actuelle.Mais tout ne semble pas en ordre au niveau des installations pour pouvoir un jour accéder à l'échelon supérieur. Le club mosan le sait: il doit réaliser des travaux au niveau de l'éclairage, principalement.En ce qui concerne le nombre de places assises, la direction espère que les critères seront revus à la baisse et veut éviter les travaux et frais inutiles, alors que le stade de la Cité de l'Oie est déjà bien équipé et qu'il ne manque que quelques places pour être dans les normes actuelles.Cependant, au contraire de nombreux autres clubs, Visé n'a pas reçu d'avis favorable de l'Auditeur général des licences, à cause de la 1B, donc, alors que tout devrait en principe être en ordre pour la Nationale 1. Le club est convoqué le vendredi 2 avril devant la commission des licences.